İmamoğlu: İSKİ VE İETT'yi batırmak istiyorlar  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmam İmamoğlu, İETT’ye yönelik zam teklifini reddeden Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) bakanlık temsilcilerine tepki gösterdi. İmamoğlu, “İETT’yi de batırmak istiyorlar İSKİ’yi de batırmak istiyorlar çünkü gözleri kararmış. Akılları gitmiş” dedi.

KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evler temel atma töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Bir mazota zam geliyorsa insanların emeğine de zam yapmak zorundayız. Bakın yüzde 50 fedakarlıkla hazırlanmış bir tarifedir. Yine kurumu rahatlatan değil, vatandaşı koruyan bir zam rakamıdır” diye konuştu.

“İstanbul içinde olan kurumlarımızın iş yapmaları engelleniyor” diyen İmamoğlu, “10.5 milyarı aşan bir sübvansiyon rakamı İBB için söz konusu. Şu anki durumda İETT otobüsleri metrosu gibi bir çok alandaki araçların çalışabilmesi için bugün 10,5 belki yarın 11 milyar lira aktaracağız” ifadelerini kullandı.

‘Akaryakıt, elektrik zammını geri alın'

İmamoğlu mazota yeni zam geleceğini hatırlattı ve şunları söyledi:

“Yalvarıyoruz 11 büyükşehir belediyesi olarak yayınladık. Madem destek olmak istiyorsanız ÖTV, KDV almayın biz de vatandaşa yansıtalım. Biz otobüse su koymuyoruz. Bu şehirde 2019 seçiminden sonra elektriğin fiyatı yüzde 300 artmış su aynı yerde duruyor. İETT’yi de batırmak istiyorlar İSKİ’yi de batırmak istiyorlar çünkü gözleri kararmış. Akılları gitmiş bu olayın dışında kalmaya çalışıyorum. Şu anda bile istişare ediyorlar A kişiden B kişisinden haber bekliyoruz diyorlar. Kişisel ihtiraslarla değil toplumsal ihtilaçları gözeten bir akılla kendilerine gelsinler. Bu millet bunu unutmaz. İETT çırpınıyor. Biz ister miyiz vatandaşımıza zam yapmayı istemeyiz, hadi bakalım geri alın akaryakıt, elektrik zammını. Çok yanlış içerisindeler.”