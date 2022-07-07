İmamoğlu ile Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Salonu tartışması

İSKİ'nin Zeytinburnu'ndaki yeni hizmet binası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katıldığı törenle açıldı. Tören sonrası İmamoğlu ve Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı nedeniyle tartışma çıktı.

Arısoy'un dün yapılan İBB Meclisi'ndeki konuşmasını kasteden İmamoğlu, "Senin 1 metrekare yerin olsa iznin olmadan bina yapılabilir mi? O zaman ben senin tüm tabelalarını söküyorum desem kıyamet koparırsın" dedi.

Ömer Arısoy ise Eylül 2020'de projenin İBB'ye gönderildiğini belirterek 1,5 yıl neden cevap alamadığını sordu. İmamoğlu da bakanlığa ve Basketbol Federasyonu'na çağrıda bulunduğunu ancak projenin anlatılmadığını söyledi. İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na konuyla ilgili randevu verdiğini dile getirdi. Türkoğlu'nun projeyi gelip anlatmadığını söyleyerek kendisine dönüş yapmadığını ifade etti.

DHA'nın haberine göre, Arısoy'un itiraz etmesi üzerine İmamoğlu'nun "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor bir dinleyin" dediği duyuldu.

'Sen AKP'lisin diye seninle konuşmuşlar'

Arısoy'un bunların konuşulacağı yerin kameraların önü olmadığını belirtip, "Bunun çözümünü yeşil alana dokunulduğu gerekçesiyle milyon ceza yazmak değildir" demesi üzerine İmamoğlu, Bakanlık ve Basketbol Federasyonu'ndan cevap alamadığını belirtti. İmamoğlu, "Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var" dedi.

"Mülk sahibi devlettir. Devletin bir parçası büyükşehirdir, gelip konuşacaklar" diyen İmamoğlu, "Sen AKP'lisin diye seninle konuşmuşlar" dedi. Arısoy da "Ruhsatı ben verdim, paydaştır. Bu tavrınızı doğru bulmuyorum. İSKİ'nin açılışında bunu konuşuyoruz. Keşke gelmeseydim" diye konuştu. Ömer Arısoy bir buçuk yıldır cevap alamadığını belirterek, "Böyle ayak üstü olmaz. Samimi değil bu. Medyanın önünde bir ilçe başkanı ile bir büyükşehir belediye başkanının müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem bu değil" dedi. İmamoğlu'nun kendisini suçladığını belirtmesi üzerine Arısoy yaptığı konuşmasında İmamoğlu'nun adının geçmediğini belirterek "Bu tavrınız iş görme tavrı değil. Ben buraya İSKİ'nin binasının açılışına geldim keşke yukarıda konuşsaydınız, teessüf ediyorum" diyerek binadan ayrıldı.