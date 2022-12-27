İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklama yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’de (İBB) 1668 kişinin veya yakınının “terörle irtibatlı ve iltisaklı” olduğunu öne sürmüş ve söz konusu iddianın soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından gerçekleştirilen teftişin ardından hazırlanan rapor ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun yarın konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

Ongun'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

''Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz."