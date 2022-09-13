İmamoğlu İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi'ni toplantıya çağırdı.

3. Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu bugün saat 14.00'te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak.

İBB, İSKİ Genel Kurulu'na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ'nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

Göksu: Suya zam yapmak için toplantıya çağırıyor

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.



