İmamoğlu: Halka hizmet etmek, Hakk’a hizmet etmektir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB personeline verdiği iftar yemeğinde konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz unutmayacağız ki; halka hizmet etmek, gerçekten Hakk’a hizmet etmektir. Unutmayalım ki; bu ülkenin de bu şehrin de her şeyi sahibi halktır. O bakımdan, halkın sahibi olduğu böyle bir ortamda, insan ayırt etme şansına, lüksüne asla hiç kimse sahip değildir" dedi.
İstanbul'un 2-3 Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir şehir olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi: