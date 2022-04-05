İmamoğlu: Halka hizmet etmek, Hakk’a hizmet etmektir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB personeline verdiği iftar yemeğinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz unutmayacağız ki; halka hizmet etmek, gerçekten Hakk’a hizmet etmektir. Unutmayalım ki; bu ülkenin de bu şehrin de her şeyi sahibi halktır. O bakımdan, halkın sahibi olduğu böyle bir ortamda, insan ayırt etme şansına, lüksüne asla hiç kimse sahip değildir" dedi.

İstanbul'un 2-3 Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir şehir olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yani sizler, bu kadar büyük bir yerde, bu kadar büyük bir kentte insanların evlerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağladınız. Özellikle özverili çabanız, bize bu kış sorunsuza yakın bir süreç yaşattı. Sizlerden birkaç şey istiyorum.

Bütün çalışma arkadaşlarım, bütün yöneticilerim; tevazudan ayrılmayın. Tevazu çok önemli. Özellikle insanlarımızın siyasi görüşü, kökeni, yaşam biçiminin herkesin kendi alanı olduğunu ve dolayısıyla zengin, fakir demeden, herkese eşit hizmet verme karakterini mutlaka kendi ruh halinizde yaşayın. Biz unutmayacağız ki; halka hizmet etmek, gerçekten Hakk’a hizmet etmektir.

Unutmayalım ki; bu ülkenin de bu şehrin de her şeyi sahibi halktır. O bakımdan, halkın sahibi olduğu böyle bir ortamda, insan ayırt etme şansına, lüksüne asla hiç kimse sahip değildir.

Kapsayıcı bakış açısıyla, hiçbir insana hizmet ederken karşılık beklemeksizin, 16 milyon halkın sizin bu verdiğiniz hizmetin karşılığını vergileriyle ödeyen halk olduğunu bilerek, ona hizmet etmenin kutsallığına inanın ve ona göre davrandım. Benim için en değerli, en liyakatli mesai arkadaşı, bu millete en iyi hizmet eden kişidir. Bu kadar net."