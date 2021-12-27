İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 11.30'da CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağı duyuruldu.

İmamoğlu'nun basın açıklamasında, İçişleri Bakanlığı'nın İBB çalışanları ile ilgili başlattığı özel teftişle ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.



İçişleri Bakanlığı, İBB'de çalışan bazı personellerin 'terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler üzerine" özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararı üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" demişti.