İmamoğlu, 'canım yanıyor' diyerek tepki gösterdi: 'Vesile olan kim varsa...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane’deki Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi Okulu Açılış Töreni’nde, ilgili kamu kurumlarının görevlilerinin törene katılmamasını eleştirdi.
İmamoğlu, “Biz de devletin bir kurumuyuz, biz de devletimizi temsil ediyoruz. Dolayısıyla devletimizin bu eserini burada sizlere sunarken ‘o yaptı, bu yaptı’ demiyoruz. İstanbul halkının bütçesi ile yapıyoruz” dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:
- Çok açılışlar yapıyoruz. Devletimiz ile milletimiz ile birlikte açılışlar yapıyoruz. Ürettiğimiz işlerimiz var. Bazı açılışları yaparken yaptığımız hizmetin tek sahibi var, milletimiz. Yaptığımız hizmetin teslim edildiği kurumlar var. O kurumlar hepimizin. Adı Milli Eğitim Bakanlığı’dır, adı İçişleri Bakanlığı’dır, adı şudur budur.
- Üzüntü duyduğum şeyi burada da söylemek zorundayım, söylüyorum ki bundan ders çıkaralım. Hiç kimsenin böyle bir davranışta olmaması gerekir. Biz de devletin bir kurumuyuz, biz de devletimizi temsil ediyoruz. Dolayısıyla devletimizin bu eserini burada sizlere sunarken ‘o yaptı, bu yaptı’ demiyoruz. İstanbul halkının bütçesi ile yapıyoruz.
- Gönlüm hep şunu ister; ortaklaşalım, bir arada olalım. Bakın, Gümüşhane Belediye Başkanı’mız burada, teşekkür ediyorum kendisine. Çünkü bu emanet artık onların. Bunun A partisi, B partisi, C partisi yok. Yapılan, milletimize kalıyor. İyi yapılan her şey milletimize ait oluyor.
- Biz, Genel Başkan’ımız ile birlikte emniyet binası gibi, 4 bin-4 bin 500 metrekarelik karakol binamızı açtık. Ne yazık ki polis olmadan karakol binamızı açtık. Bu hoşuma gitmiyor, üzülüyorum, canım yanıyor. Çünkü ben bugün varım, yarın yokum. Bir başkası gelecek, hizmet etmeye devam edecek.
- Ben; devletimizin, milletimizin hizmetine sunulan hangi husus var ise davet edildiğim her ortama koşa koşa giderim. Kimin yaptığına bakmam, elim çatlarcasına da alkışlarım. Keşke Milli Eğitim teşkilatımızdan dostlarımız, üst seviyeden kaymakamımızdan müdürümüze burada olsalardı. Ama onların buraya gelmemesine vesile olan kim var ise yanlış yapıyor. Bu yanlıştan dönünüz. Bu, doğru bir tavır değildir.
- Benim Gümüşhane’de sarılmayacağım tek bir vatandaşım yaşamıyor. İstanbul’da sarılmayacağım tek bir vatandaşım yaşamıyor. Dolayısıyla kurumlarımızın sahibi siyasi partiler değildir. Siyasi partiler, hepimiz için, hizmet için araç olan kurumlarımızdır, amaç değildir. Amaç; devletimizdir, milletimizdir. (ANKA)