İmamoğlu, 'canım yanıyor' diyerek tepki gösterdi: 'Vesile olan kim varsa...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane’deki Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi Okulu Açılış Töreni’nde, ilgili kamu kurumlarının görevlilerinin törene katılmamasını eleştirdi.

İmamoğlu, “Biz de devletin bir kurumuyuz, biz de devletimizi temsil ediyoruz. Dolayısıyla devletimizin bu eserini burada sizlere sunarken ‘o yaptı, bu yaptı’ demiyoruz. İstanbul halkının bütçesi ile yapıyoruz” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde: