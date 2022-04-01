İmamoğlu: Bugün Cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın yönetmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı'nın giriş yapısının ve Talat Paşa Konağı’nın herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesini eleştirdi.

"Dün İBB'yi yönetenler bugün yönetmiyor. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın da yönetmeyecek" diyen İmamoğlu, konuya dair şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığının bir kararnamesi ile el konulması anayasaya aykırı. El koymadır bu. Hukuki süreç devam ediyor. Dün İBB'yi yönetenler bugün yönetmiyor. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanlığını yönetenler yarın da yönetmeyecek. Bu kadar değişken demokrasinin kuralı ile hareket eden bir ülkede bulunduğunuz konumla beraber bir kurumun yönetiminde olan bir yere tabiri caizse göz koymak, böyle bir karar almak ve bunun üzerinden işlemde bulunmak yüzyıllardır devlet kültürü olan bir Türkiye'nin uygulaması olmamalı, yakışmıyor. Takipçisi olacağız”