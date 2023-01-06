İmamoğlu: Bu millet zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Çepni Kurultayı'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Kimse unutmasın ki milletimiz, iradesine, egemenliğine müdahale edilmesine asla izin vermemiştir ve vermeyecektir. Bu millet, adalet duygusu güçlü, vicdanlı, zalimin karşısında hep bir arada, dimdik durmayı, zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir” dedi.

İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Toroslar'da dumanı tüten tek bir Yörük çadırı dahi olsa Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanacağına inandığına işaret ederek, "O zaferi milletiyle omuz omuza, yılmadan kararlılıkla mücadele ederek elde etmişlerdir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Aynı etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "6 lider bir aradayız, 6 lider Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz, 6 lider Türkiye'nin dünyada saygınlığını korumasını ve büyümesini istiyoruz, bunun mücadelesini yapıyoruz. Bir aradayız, birlikteyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na hediyeler takdim edildi.