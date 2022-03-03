İmamoğlu: Bu büyük bir tehdit, virüs gibi devam eder

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı arasındaki son rayların kaynatma işlemini, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile birlikte gerçekleştirdi.

Burada bir konuşma yapan ve kenti bekleyen en büyük sorunlardan birinin “Kanal İstanbul” olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu, büyük bir sorun. Bu büyük bir tehdit. Yani ne yazık ki yapılmasında, Montrö Antlaşması’nın ne kadar böyle hani lüzumsuz vesaire gibi cümlelerle anıldığı noktada, bugün aslında ne kadar tarihi bir mirasın bize kaldığını, uluslararası platformda da görüyoruz. O işin ayrı boyutu. Ama çevresel etkisi, şehir yaşamına etkisi… Yani İstanbul'a bugün var olan ulaşım aksları; yani caddesi, sokağı vesairesine yüzde 20 daha artı bir yük getirecek. Yani bunun su ihtiyacından, kanalizasyon ihtiyacından vesairesine kadar 2-2,5 milyonluk bir kent... Ki hiçbir zaman bu tür tasarımlar, çizildiği hatta kalmaz. O bir virüs gibi devam eder. Yani o Çatalca’nın güzel ormanlarına doğru girer. Durusu'nun, o güzel Terkos'un etrafını işgal etmeye başlar. Şehirleşmenin İstanbul'daki seyrini, hepiniz en az benim kadar çok iyi biliyorsunuz.”