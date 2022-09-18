İmamoğlu: 75 milyon avro bakanın önünde 9 aydır bekliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Burada yaptığı konuşmada İBB Meclisi’nde onayladıkları projelerin bekletilmesine tepki gösteren İmamoğlu, Finans Şehir’i örnek göstererek şunları kaydetti:

“Bu ülkeye 75 milyon avro IBRD’den (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) finans gelecek. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle onayı çıkmış bir hattımızın onayı… Bir kalem ve bir mürekkep… Onayı; istatistik için onayı… Bu bir kefalet değil. 75 milyon Euro, bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor.”

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Finans Şehir’de… Anlamsız, anlamsız, anlamsız… Yani parası hazır. Bu ülkeye 75 milyon euro IBRD’den (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) finans gelecek. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle onayı çıkmış bir hattımızın onayı… Bir kalem ve bir mürekkep… Onayı; istatistik için onayı… Bu bir kefalet değil. 75 milyon euro, bakanın önünde yaklaşık 9 aydır bekliyor. Ve öz sermayeden orayı da yürütmek zorunda kalıyoruz. Bütün zorlukları aşacağız. Ben, buna inanıyorum. Ama İstanbul'un bu kadar değerli süreçlerini yönetirken, aslında herkesin birbirine el vermesi lazım. Katkı sunması lazım. Ben aynı durumda olsam, inanın cansiperane bir gün önce nasıl imzalarım diye ya da bir an önce bu iş olsun, nasıl olsun diye bütün mesaimi feda ederim bu tür işlere. Bu nasıl yapılır? Bu hangi akıldır? Benim inanın hiçbir şekilde ne mantığım alıyor, ne aklım alıyor. Allah'a havale ediyorum. Ve onları halkımıza şikayet ediyorum.”