İmamoğlu 15 Temmuz anmasında konuştu: Tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmadı

15 Temmuz dolayısıyla İBB’nin Saraçhane'deki başkanlık binası girişinde bir anma düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİP Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, "15 Temmuz 2016’da yaşananlar asla unutulmayacaktır. Ancak süreç henüz tamamlanmamıştır. Tehdit henüz kalkmamıştır" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016’da yaşananlar asla unutulmayacaktır. Silahsız insanlara ateş açacak, şehrin ortasında tanklar yürütecek, yüce meclisin üzerinde uçuracak kadar aklını kaybetmiş kişiye itaati devlete hizmetten üstün tutmuş hainler daima hatırlanacaktır. Allah bu aziz milleti, devletin kendine bahşettiği ünvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip farklı çıkar çevrelerinin ilgisinden takdirinden medet umanlardan korusun. Devletimiz milletimizi bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır. 15 Temmuz’dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. Bu ülkede liyakate sahip sadece kamuya hizmet edecek yalnızca halka hesap verecek yurtsever 86 milyonlar insanımız vardır. Onlar oldukça elbette bizim sırtımız yere gelmez. 15 Temmuz’da bu millet genci yaşlısıyla, kadını erkeğiyle bunu tüm dünyaya kanıtladı. Ancak dediğim gibi süreç henüz tamamlanmamıştır. Tehdit henüz kalkmamıştır."

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından törende dua okundu.