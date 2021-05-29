İmamdan Atatürk'e: En büyük puta tokmağı vurduk

Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ndeki Atakent Mahallesi'nde cami imamı olan Ömer Tokar'ın Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edildi.

CHP'li Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Yalova İl Müftülüğüne verdiği dilekçede Atakent Mahallesi cami imamı Ömer Tokar'ın Atatürk'e put, yolundan gidenlere de putperest dediğini kaydederek şu talepte bulundu:

"İvedi olarak bahsi geçen görevden alınmasını ve hakkında gerekli idari soruşturma talep etmekteyiz."

Konuyla ilgili Odatv'den Selen Öktem'e konuşan Yaman, il müftülüğüne yazılı şikayette bulunduklarını ama henüz savcılığa vermediklerini belirtti.

Yaman 26 Mayıs'ta şikayette bulunduklarını kaydederek olayı şöyle anlattı:

"Memurlardan oluşan ekipler var kaymakam tarafından atanmış. Covid-19 önlemleri kapsamında yapılan denetim sırasında bir parkın kenarında bu olay gerçekleşiyor. Hoca, Hz. İbrahim'den giriyor Atatürk'e bağlıyor. 'En büyük puta tokmağı vurduk' diyor. Bizim zabıta elemanımız da 'kim bu put?' diyor. O da 'Atatürk' diyor, izinden gidenlere de putperest diyor."