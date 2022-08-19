İmam ve müezzine zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla soruşturma

Kırıkkale'de, Gürler Cami'nin imamı Ü.U. ve müezzin M.Y.'nin cuma namazı sonrası müftülük adıyla topladıkları paranın bir kısmını zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Gürler Cami Dernek Başkanı Kenan Doğanülker, imam Ü.U. ve müezzin M.Y.'nin cuma namazı sonrası müftülük adıyla topladıkları paranın bir kısmını 27 Mayıs'ta zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma, Kırıkkale Müftülüğü de idari soruşturma başlattı.

'Tutanaktaki rakamın üstü çizilmiş'

Doğanülker, her cuma sonrası toplanan paranın tutanakla müftülüğe teslim edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"27 Mayıs Cuma günü müftülüğe teslim edilmek üzere 4 bin 50 lira toplanmış. Toplanan para camimizdeki 3 kişi tarafından tutanakla tespit edilmiş. Ben o zaman şehir dışındaydım sonra bu tutanak imam ve müezzin tarafından camiden alınıp, il müftülüğündeki teslim yerine götürülmüş.

Parayı teslim alan kişi parayı sayarken, paranın eksik olduğunu söylemiş. Onlar da tutanakta yazan 4 bin 50 liranın üstünü çizerek '3 bin 650 lira teslim aldım' diye imza atmışlar. Bu aradaki 400 lirada bir zimmet suçu var."

'Başka yerde görevlendirilsinler'

İmam ve müezzinin suçlu olup olmadığına adaletin karar vereceğini ancak bu süreçte görev yerlerinin değiştirilmesi için müftülükten talepte bulunduklarını kaydeden Doğanülker, "İmamların bu olaylardan sonra halen camimizde tutulması konusunda dernek üyelerimiz ve cami cemaatimiz tepkili. Bu yüzden en azından adalet tecelli edene kadar imamların buradan alınarak başka bir yerde görevlendirilmelerini istiyorum" diye konuştu.

Cami imamı Ü.U. ise dava sürecinin devam ettiğini, bu nedenle açıklama yapamayacağını söyledi.