İmam hatip lisesinde tacize örtbas girişimi: Aylar sonra ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Amine Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde geçen yıl Ekim ayında 3 kız öğrenci meslek öğretmeni A.A. tarafından cinsel tacize uğradıklarını söyleyerek okul yönetimine şikayetlerini bildirdi.

'İftira atıyorsunuz deyip konuyu kapattılar'

soL'un edindiği bilgiye göre okul yönetimi öğrencilere "İftira atıyorsunuz" dedi ve konuyu kapattı.

C.A., F.K. ve H.Y adlı öğrenciler geçtiğimiz haftalarda bu kez okulun rehber öğretmenine şikayetlerini aktardı. Rehber öğretmen okul yönetimine durumu resmi makamlara bildireceğini söyledi. Okul yönetimi ise rehber öğretmene olayı kapatması için günlerce mobbing uyguladı. Rehber öğretmen baskıya karşın taciz olayını çocuk polisine ihbar etti.

Soruşturma başlatıldı

Okula gelen polis ekipleri öğrencilerin ifadelerini alırken, İl Mili Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi.

Görevden alınmadı, başka okulda görevlendirildi

Cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan A.A. ise görevden alınmadı, başka bir okulda görevlendirildi.

Edindiğimiz bilgiye göre olayın ortaya çıkmasını sağlayan rehber öğretmene yönelik okul yönetimi "Neden bildirdin" diyerek baskı uygulamayı sürdürüyor.