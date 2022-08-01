İmalat sanayiinde daralma hızlandı

İmalat sanayiinde daralma temmuz ayında hızlandı. Üretim ve yeni siparişlerde salgının ilk dalgasından bu yana en belirgin ivme kaybı gözlendi. Türkiye imalat sanayii satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda 46.9'a gerileyerek sektördeki daralmanın yetersiz talebe paralel olarak hızlandığına işaret etti. Yeni siparişler ve üretimde koronavirüs salgınından bu yana en büyük daralmayı kaydetti, istihdam artışı sınırlı kaldı. Ham madde ve fabrika çıkış fiyat artışları ise yavaşladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, sektörün art arda beşinci ayda da daraldığını gösterdi. PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor. PMI Haziran'da 48.1 değerini almasının ardından Temmuz'da 46.9'a gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en belirgin yavaşlamaya işaret etti.

Son 15 aylık dönemde ilk kez 10 sektörün tamamında üretim yavaşladı. Benzer şekilde 10 sektörün dokuzunda yeni siparişler yavaşlama gösterdi, bu durumun istisnası kara ve deniz taşıtları sektöründe kaydedilen güçlü artış oldu. Dış talep tarafında ise kısmen daha olumlu bir tablo gözlendi ve üç sektörde yeni ihracat siparişleri artış kaydetti. İstihdam artışı devam etse de yeni işe alımlar ılımlı kalarak 26 aydır süregelen iyileşme trendinin en düşük artışını kaydetti. Üretim alt endeksi temmuzda 45.7'den 43.3'e, yeni siparişler alt endeksi 44.9'dan 43.6'ya geriledi.

Yeni ihracat siparişlerinin yatay seyretmesi ise talep açısından olumlu bir gelişme olarak görüldü. Haziranda 49.1 değerini alan yeni ihracat siparişleri endeksi temmuzda 49.9 seviyesini görerek ihracat siparişlerindeki daralmanın durduğuna işaret etti.

İmalatçıların girdi maliyetleri TL'deki değer kaybı ve hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak üçüncü çeyreğin başında keskin artış göstermeye devam etti ancak Şubat 2021'den bu yana en düşük artış hızı görüldü. Öte yandan fabrika çıkış fiyatlarının artış hızı art arda dördüncü ayda da yavaşladı ve yaklaşık 1.5 yılın en düşük değerini aldı. Anket katılımcılarının yüzde 37'si girdi fiyatlarında artış bildirirken, yüzde 8'i ise düşüş gördüklerini ifade etti.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Yılın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte piyasalardaki belirsizlikler, talebin yavaş seyri ve fiyat baskıları Türk imalatçılar açısından zorlu faaliyet koşullarına yol açtı. Son PMI anket sonuçları yalnızca yeni ihracat siparişleri ve istihdam tarafında nispeten olumlu bir görünüm sundu" dedi.