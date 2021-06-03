ILO: 108 milyon işçi daha, yoksul ve aşırı yoksul kategorisine dahil oldu

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) son değerlendirmelerine göre, dünya genelinde 2019 yılı ile karşılaştırıldığında 108 milyon işçi daha yoksul ve aşırı yoksul kategorisine eklendi.

Covid-19 pandemisinin neden olduğu krizin daha önceden var olan eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiğine işaret eden ILO raporunda istihdam ve çalışma sürelerindeki düşüşün, işgücü gelirlerinde de sert bir düşüşe ve yoksullukta artışa dönüştüğü belirtildi.

ILO Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2021 (WESO Eğilimler) projeksiyonlarına göre, küresel krizin yol açtığı “iş/istihdam açığı” 2021 yılında 75 milyona yükselecek, daha sonra 2022 yılında 23 milyona gerileyecek. Bununla ilişkili olarak, iş/istihdam açığını ve azaltılmış çalışma sürelerini kapsayan çalışma süresi açığı ise, 2021 yılında 100 milyon tam zamanlı işe, 2022 yılında ise 26 milyon tam zamanlı işe eşdeğer olacak. İstihdam ve çalışma sürelerindeki bu açık, kriz öncesi dönemde sürekli yüksek seyreden işsizlik, işgücünün eksik kullanımı ve kötü çalışma koşullarının üzerine ekleniyor.

2022'de küresel işsizlik yüzde 5,7 olacak

Sonuçta, küresel işsizlik 2022 yılında 205 milyon kişi olacak ve 2019 yılındaki 187 milyon rakamını fazlasıyla aşacak. Bu da %5,7 işsizlik oranına karşılık geliyor. COVID-19 krizinin kapsadığı dönem hariç tutulduğunda, böyle bir oran en son 2013 yılında görülmüştü.

2021 yılının ilk yarısında en çok etkilenen bölgelerin, Latin Amerika ve Karayipler ile Avrupa ve Orta Asya olduğu belirtilen raporda her iki bölgede de, tahmini çalışma süresi kayıplarınin ilk çeyrekte yüzde 8’i, ikinci çeyrekte ise 6’yı aştığı, anılan iki çeyrekte küresel çalışma süresi kayıplarınınsa sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 4,4 düzeyinde seyrettiği belirtildi.

İstihdam ve çalışma sürelerindeki düşüşün işgücü gelirlerinde sert bir düşüşe ve yoksullukta artışa dönüştüğüne işaret eden ILO'ya göre 2019 yılıyla karşılaştırıldığında, dünyada 108 milyon çalışan daha, yoksul ve aşırı yoksul kategorisine düştü.

Raporun bulgularına göre, COVID-19 krizi, daha önceden var olan eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi. Dünyada iki milyar çalışan kayıtdışı sektörde çalışıyor, küresel salgınla ilintili çalışma aksamaları, ailelerin gelir ve geçimleri üzerinde felaket etkisi yarattı.

Kadın ve genç istihdamı daha fazla geriledi

Kriz kadınları da orantısız biçimde etkiledi. Kadın istihdamı 2020 yılında yüzde 5 geriledi, öte yandan aynı dönemde erkek istihdamı ise yüzde 3,9 geriledi. İşgücü piyasasından ayrılan kadınların oranı, erkeklerden daha yüksek oldu.

Dünya genelinde genç istihdamı 2020 yılında yüzde 8,7 azaldı, aynı dönemde yetişkin istihdamı ise yüzde 3,7 azaldı; bu azalış, en çok da orta gelirli ülkelerde belirgin biçimde görüldü.