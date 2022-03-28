İllere göre vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart tarihleri arasındaki illere göre vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 12-18 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü. Eskişehir ise 628,47 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 8,60 ile Şırnak, 11,04 ile Van ve 15,54 ile Şanlıurfa oldu.