İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Şubat haftasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
5-11 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1u790E5ics— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2022