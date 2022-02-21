İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 5-11 Şubat haftasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.