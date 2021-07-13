Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Her 1000 kişide İstanbul'da 56,75, Ankara'da 59,10, İzmir'de 22,16 vaka tespit edildi.
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıklandı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Her 1000 kişide İstanbul'da 56,75, Ankara'da 59,10, İzmir'de 22,16 vaka tespit edildi.