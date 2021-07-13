İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıklandı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 1000 kişide İstanbul'da 56,75, Ankara'da 59,10, İzmir'de 22,16 vaka tespit edildi.

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Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük yerlerde vakalar artıyor