İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

İllere göre haftalık vaka sayısı [22-28 Mayıs 2021]

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