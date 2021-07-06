İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. pic.twitter.com/Zq768qVpYb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

'Delta Plus 3 farklı ilde görüldü'

DHA'nın haberine göre Koca, ilk Delta Plus vakalarına Türkiye’de de rastlandığını söyledi. Delta varyantı görülen il sayısının da 30'a çıktığını duyurdu:

“Delta Plus, 3 farklı ilde olmak üzere 3 kişide görüldü. İllerden biri İstanbul. Ankara'da yok. Bu kişiler aşılı değiller. Genel durumları ise iyi. Ağır geçirmiyorlar, ayakta takip ediliyorlar. Delta varyantında ise vaka sayısı giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. Vakaların görüldüğü il sayısı da 30'u buldu.”

'Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz'

Bazı illerde aşılanan nüfusun düşük olduğunu, bunun sebebinin aşı ulaştırılamaması veya sağlık kuruluşlarına gelenlere aşı yapılmamasından kaynaklanmadığını söyleyen Koca, "Bunu ilgili kuruluşlarımız da sağlık birimlerimiz de bilerek, görerek mobil ekip sayılarını artırıp gerektiğinde vatandaşımızın ayağına giderek aşıyı yapıyor olmalı. Ne zamana kadar? Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz, bayram öncesi en az aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70'ine erişebilir olup aşılayalım istiyoruz" dedi.

Aşılama oranında yüzde 75'in üzerinin mavi, yüzde 65'in üzerinin sarı, yüzde 55'in üzerinin turuncu, yüzde 55'in altındakilerin ise kırmızı olduğunu söyleyen Koca, "Bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görmüş olacaklar. Bunu hem sağlık kuruluşlarımız hem mülki amirler hem de vatandaş görerek harekete geçiyor olmalı. Çünkü o ilde toplumsal bağışıklığın bir an önce yüzde 70'e erişerek sağlanacağı biliniyor. Bu herkesin sorumluluğu, toplumsal bağışıklık kişilerden bağımsız bir şey değil. Yani herkesin, o ildeki vatandaşın, ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebiliyor ve biliyor olması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

'Günlük tablodan çıkartılan bir şey yok'

Günlük Covid-19 Tablosu'ndan bazı verilerin çıkarılması hakkında ise Koca, "Çıkartılan bir şey yok. Şöyle bir şey, vatandaşımız şu an neyi merak ediyor? Bir, ilindeki durumu, iki, toplam aşı durumu, üç, en az bir aşı devamında iki aşı ki onu da görüyoruz, daha devamında iki doz aşının oranlarını da il bazında ayrıca veriyor olacağız. Önce en az bir aşı. Bunun dışında vaka sayısı önemli, vefat sayısı önemli, iyileşen hasta önemli, test sayısı önemli, bunları yine vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, hasta ve ağır hasta sayıları ile hastalardaki zatürre oranı gibi verilerin de haftalık olarak verilmeye devam edileceğini bildirdi.

'Cezalandırılmaması gerektiği kanaatindeyim'

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün, şehirler arası otobüs terminalindeki aşı uygulama merkezinde çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili başlattığı idari soruşturmaya ilişkin soruya Koca, şöyle dedi:

"Bakanlık olarak, sağlık çalışanları olarak işimizi ciddiyet ve hassasiyetle yapıyor olmalıyız. İşi, var olan, olması gereken hizmet şeklinden başka bir noktaya taşırmıyor olmamız gerekiyor. Ama bunun için de cezalandırılmasının doğru olduğu kanaatinde değilim. Yani bizim yapmamız gereken ciddiyetle, hassasiyetle, olması gereken şekliyle sağlık hizmeti vermenin gereğini yapıyor olmak. Ama bu anlamdaki yaklaşım cezalandırılmalı mı? Bana göre doğru değil. Cezalandırılmamalı ama olması da gerekmiyor. Biz olması gereken ciddiyet ve hassasiyetimizi ve ağır başlılığımızı korumalıyız. Cezalandırılmaması gerektiği kanaatindeyim."

'Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor'

Koca, Türkiye'ye toplam 35,5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini, perşembe günü 1,5 milyon doz daha geleceğini söyledi. 8 milyona yakın aşı bulunduğunu söyleyen Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile konuştuklarını, Şahin'in bayramdan sonra Türkiye'ye geleceğini kaydetti.

Koca, bir soru üzerine bu ay sözleşme gereği 26 milyon doz aşı daha geleceğini belirterek, "Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var" dedi.

Türkiye'ye gelen turistlere yönelik alınan kararlara ilişkin soru üzerine Bakan Koca, "Biz diyoruz ki aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden istemiyoruz ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR istiyoruz. Biliyorsunuz bazı ülkelerden uçuşları kapattık 6 ülke için, 2 ülke için de karantina devam ediyor, Pakistan ve Afganistan, ayrıca İran gibi İngiltere gibi ülkelerden antijeni kabul etmiyoruz, her halükarda PCR istiyoruz" dedi.

'Yakında kritik görev almış olan kişilere de üçüncü dozu açmış olacağız'

Koca, "Gönüllü olan, iki doz aşısını yaptıranlar ve diğer tüm vatandaşlar için üçüncü doz konusunda nasıl bir çalışma yürütülüyor?" sorusuna ise "Gönüllü olan iki doz yaptırdıysa, benzer şekilde sağlık çalışanı veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. Bunu, 50 yaşı belki Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişilere de üçüncü dozu açmış olacağız" karşılığını verdi.

"Geçici koruma altındaki kişiler, mesela Suriyeliler aşılanıyor mu?" sorusuna ise Bakan Koca, "Aşılanıyorlar. Geçici olan, bir şekilde oturumu olan, kaydı olan herkes aşılanıyor" dedi.