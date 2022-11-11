İlkokul müdürü okulun kapısında dövüldü

Mardin’in Midyat ilçesinin kırsal Yayvantepe Mahallesinde ilkokul müdürü Hüseyin Deniz, akrabalarıyla husumetli olan bir grup tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildi. Dün de okulun kapısında velilileri uğurlayan Deniz, bir araçtan inen kişilerin taşlı- sopalı saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre Deniz, okuldaki öğretmenler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Deniz, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 10 gün iş göremez raporu verilen Deniz’i darbettiği gerekçesiyle 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hüseyin Deniz, kendisini ziyarete gelen velileri uğurlarken okul kapısının önünde araçtan inen bir grubun saldırısına uğradığını ifade ederek, Üzerime taşlarla, sopalarla saldırmaya başladılar. Olayı gören okuldaki öğretmenler ve köylüler gelerek onları uzaklaştırdılar. Haklarında suç duyurusunda bulundum. Onlardan şikayetçiyim” dedi.