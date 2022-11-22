İlker Başbuğ'un davası karar için ertelendi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski Genelkurmay Başkanı sanık İlker Başbuğ katılmadı. Duruşmada Başbuğ'un avukatları İlkay Sezer ve Hilal Demirelli hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, duruşma savcısı geçen celse verdiği mütalaasında, "İlker Başbuğ'un sözlerinin eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aşar nitelikte olduğu, kamuoyunda ve toplumun bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandığı, birçok şikayet ve ihbarın yapıldığı, bu haliyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin gündeme geldiğini" belirterek cezalandırılmasını istemişti. Bugünkü duruşmada Başbuğ'un avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma yaptılar.

Duruşma ertelendi

Avukat İlkay Sezer savunmasında, müvekkilinin üç ciltlik kitabının tanıtımı için gazeteye yaptığı röportajda kullandığı bir cümle nedeniyle yargılandığını belirterek "Ya ifade özgürlüğü denilecek, ya da beğenmediğiniz sözlere ceza veren bir hukuk sistemi olduğunu göstereceksiniz. Müvekkilim sadece bir değerlendirme yapmıştır. Mütalaada, müvekkilime 'darbe imasında bulundu' demeyi zul sayıyorum. Savcı bey müvekkilimin hiçbir kitabını okumamış. Müvekkilim eski genel kurmay başkanı olarak 27 Mayıs'a darbe diyen ilk adamdır. Röportajdan sadece bir cümleyi seçmek hukuki bir tavır değil. Siz mahkeme olarak sözlerin bütününe bakmadan değerlendirme mi yapacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

Kitabın güncel olaylarla ilgili olmadığını da ifade eden avukat Sezer, "İfadeleri beğenmeyebiliriz ama eğer sınırları bu kadar daraltırsak, bir gün o sınırın içinde biz de kalabiliriz" diye konuştu. Sezer, mahkemeden ifade özgürlüğünden yana bir tavır takınmasını dilediklerini de ifade etti.

Avukat Hilal Demirelli ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, dava dosyasının karar verilmek üzere incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.