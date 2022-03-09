İlker Başbuğ'dan 'Montrö' ve 'Lozan' çıkışı

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar bugünkü "26. GenelKurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan çarpıcı değerlendirme: Türkiye Lozan ve Montrö Anlaşmasına sıkı sıkıya sarılmalı!" başlıklı yazısında, İlker Başbuğ ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemine değinen Başbuğ, "Montrö Antlaşması, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne uluslararası alanda kazandırdığı inanılmaz bir kabiliyettir" dedi.

"Birinci ve İkinci Dünya Savaşı esnasında karşılaşılan sorunlar, Boğazlar'ın Türkiye'nin güvenliği açısından taşıdığı önemi net olarak ortaya koymaktadır" diyen Başbuğ şöyle devam etti:

"Montrö Antlaşması ile Türkiye'nin uluslararası alanda kazandığı güç inanılmaz boyuttadır. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu antlaşması olan Lozan'a ve güvenliğimiz açısından hayati öneme haiz Montrö Antlaşması'na sıkı sıkıya sarılmalıdır."