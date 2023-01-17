İlker Başbuğ beraat etti

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a, Gülen cemaatinin siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle milletvekilleri tarafından açılan dava sonuçlandı.
OdaTV'de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın, Başbuğ hakkında, 'kamu görevlilerine hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada mahkeme kararını verdi.
Mahkeme, Başbuğ'un açıklamalarının suç duyurusunda bulunan milletvekillerinin doğruda hedef almadığına ve kanunda suç olarak tanımlanmadığına hükmederek beraat kararı verdi.