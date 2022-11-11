Hürriyet gazetesi yazarlarından Hande Fırat, İçişleri Bakanlığı’nın “metamfetamin” olarak bilinen uyuşturucu madde için bir gizli genelge çıkardığını yazdı.

Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında uyuşturucu madde metamfetamin hakkında bir dizi bilgi verdi. Fırat’ın aktardığına göre 16 maddelik bu genelge, Türkiye tarihinde uyuşturucu için çıkartılan ilk “gizli” genelge.

Fırat’ın yazısının “İlk kez bir uyuşturucu madde için gizli genelge çıkarıldı” başlıklı kısmı şöyle:

"İçişleri Bakanlığı ilk kez bir uyuşturucu madde için 16 maddeden oluşan gizli bir genelge çıkardı. Genelgede güvenlik birimlerine yönelik bilgilendirmenin yanı sıra, alınması gereken tedbirler de yer aldı.

Bununla birlikte ağırlıklı olarak metamfetamin ama genel olarak tüm uyuşturucu maddelerle mücadele için 42 parametre belirlendi. Bu parametreler arasında şöyle maddeler bulunuyor:

- Bekâr sayıları

- 15-24 yaş aralığının dağılımı (tüm dünyada uyuşturucuya başlama yaş aralığı),

- Metropollerin takibi (kalabalık olması, ailelerin çocuklarını kontrol altında tutamaması gibi sorunlar nedeniyle),

- Göçmen ve yabancı sayısının yoğunluğu, gibi.

Tüm illerde düzenli aralıklarla atıksu fazları yani analizleri çıkarılıyor.

Her il sürekli takipte, narkotik polisi sokakta.

Sınırlar, özellikle İran sınırı hassas bir şekilde takip ediliyor.

Bu hassas takip Türkiye’ye giren özellikle İran ve Afgan kökenliler için de uygulanıyor.

Narkotik tam 136 ülkenin polis teşkilatı ile işbirliği yapıyor.

15 Temmuz 2016’dan bu yana 23 ülke ile 60’a yakın ortak operasyon yapıldı."