'İlk defa benden duyacaksınız' dedi, asgari ücret tahminini açıkladı

Ekim ayıyla birlikte yeni asgari ücret tartışmaları hızlanırken, ortalıkta tahminler uçuşuyor.

Hemen her televizyon programına artık bir 'sosyal güvenlik uzmanı' çıkarılarak asgari ücret iddiaları tartıştırılıyor. İddiaların kaynağının ne olduğuna ilişkin hiçbir açıklama yapılmazken, bu iddialara bir yenisi daha eklendi.

tv100'de Oğuz Haksever'in sunduğu canlı yayına katılan Ersin Konar adlı sosyal güvenlik uzmanı, "Belki de ilk defa benden duyacaksınız ama asgari ücretli arkadaşlarımızı sevindirecek bir rakam üzerinde onay alındığını düşünüyorum. Ben asgari ücretin ocak ayı içerisinde 5 bin 500 liradan 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum" dedi.

Konar'ın bu söylediği rakamın dayanağının ne olduğu bilinmezken, bu rakamın patronlar için büyük yük olduğunu iddia etti, hükümetin patronlara büyük destek vereceğini söyledi.