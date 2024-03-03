İliç'teki maden çökmesi: 2 mühendis tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan maden alanının çökmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 işçinin toprak altında kaldığı çökme olayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, mühendis İ.T. ile K.M.A. da gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Öte yandan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.