İlhan İrem'in 'Fethullah Gülen' yazısı yeniden gündemde

İlhan İrem, devam eden sağlık sorunları nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti.

İrem, 17 yıl önce Antalya’da yayınlanan Yeni İleri Gazetesi’nde “Barış” başlığıyla bir köşe yazısı yazmış ve Gülen’e “Fetuş” diye hitap etmişti. Bunun üzerine dava açan Gülen ise, 1999 yılının parasıyla bir milyar TL’lik tazminat davasını kazanmıştı.

İrem yazısında “Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kemalist devrimlerin sarsılmaz bekçileri olarak, seni bu coğrafyada bekliyoruz. Gel de, içten pazarlıklı hayallerinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini yakından gör!” demişti.