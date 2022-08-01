İlhan İrem’in doktorundan organ nakli açıklaması

İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi. İrem’in diyaliz tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitirmesi organ nakli tartışmalarını başlattı. Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakımlar Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özkan, konuya açıklık getirdi. Özkan, İrem’in son yıllarda böbrek yetmezliği ile birlikte kalp yetmezliği ve solunum sıkıntısı ile mücadele ettiği belirterek, “Son 2 aydır da yoğun bakımda tedavi görüyordu. Organ bekleme listesinde değildi, zaten organ nakli olabilecek durumda değildi” dedi.