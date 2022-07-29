İlhan İrem'in cenaze programı belli oldu

Televizyoncu Metin Uca, dün böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan İrem’in cenaze programını duyurdu.

İrem’in eşi Hansu İrem’in kendisi ile iletişime geçtiğini belirten Uca, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda “İlhan İrem’in değerli eşi Hansu Hanım aradı. Sonsuzluğa uğurlayışımızın programını paylaşmamı istedi. Yarın, 30 Temmuz 09.00’da naaşı Maslak Acıbadem’den alınacak. 12.00’de AKM’de tüm sevenleriyle buluştuktan sonra Aşiyan Mezarlığı’nda ışık ve sevgiyle uğurlanacak” ifadelerine yer verdi.

İlhan İrem'in vasiyeti de açıklanmıştı.