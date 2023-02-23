İlgezdi: Depremzedelerin ücretsiz olarak tedavi olabilmelerinin önü açılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, özel sağlık kuruluşlarının depremden etkilenenlerden ilave ücret almaması için adım atılması çağrısında bulundu.

CHP'li İlgezdi, depremzedelere yönelik sağlık alanında kolaylaştırıcı uygulamaların arttırılması gerektiğini ifade etti. CHP’li İlgezdi, özel sağlık kuruluşlarının ve özel üniversite hastanelerinin de depremzedelere ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz tedavi hizmeti sunulması gerektiğini söyledi.

'Canlarını bile düşünemez oldular'

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazdan 138 saat sonra çıkarılan ve sağlık ekiplerine “Param yok, ne olur beni özel hastaneye götürmeyin” diyen Emine Doğu’yu hatırlatan CHP’li İlgezdi, “Depremzede vatandaşlarımız göçük altından çıkar çıkmaz yaşadığına sevinmek yerine ülkemizin ekonomik gerçeklerini ve sağlık hizmetlerine erişim zorluklarını akıllarına getiriyor” dedi. Gerçeklerin “acı” olduğunu ifade eden İlgezdi, “Afet bölgesi olmanın gerekliliklerinden biri de sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasıdır. Kaldı ki böyle olağanüstü dönemlerde sağlık hizmetlerinden ücret almak ne insani ne ahlaki ne de sosyal devlet anlayışıyla uyuşmaktadır. Bu sebeple tüm depremzede vatandaşlarımızın Türkiye’nin her ilinde ve her sağlık kuruluşunda ücretsiz bir şekilde tedavi olabilmelerinin önü açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

'Depremzededen ilave ücret alınmasın'

Depremden etkilenen ve bulundukları illerden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce kişinin yakınları ve akrabalarının yanlarına yerleşmek zorunda bırakıldığını, depremzedelerin barınma, beslenme, giyim ve diğer sıkıntılarının yanı sıra sağlık hizmeti konusunda da sorunlar yaşadığını ifade eden CHP’li İlgezdi, “Devlet Hastanelerinde randevu bulmak epeyce zorken, o kentte yaşayan vatandaşlarımız bile sağlık hizmeti almakta zorlanırken, deprem bölgesinden canını kurtarabilmiş vatandaşlarımız yerleşmek zorunda kaldığı diğer illerde yaşadıkları acı ve zorluklara yenisinin eklenmemesi adına bu adım atılmalıdır” diyerek şunları kaydetti:

“Emine Doğu’nun bu isyanı akıllara özel sağlık kuruluşlarının depremzedelerden bile ilave ücret isteyebilecek şüphesi ve endişesi olmasıdır. Afet bölgesinde ikametleri bulunan depremzedelerimiz için sağlık hizmetlerine erişimde özel sağlık kurum ve kuruluşları da ücretsiz şekilde dâhil edilmelidir. Hastaların SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ettiklerinde yüzde 200’e varan ilave ücret alındığına dair hekimlerimizin açıklamalarının olduğunu bilmekteyiz. Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır: Depremzedelere ilave ücret uygulamalarına ivedilikle son verilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

'Yasal boşluktan faydalanıyorlar'

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, depremzedelerden katılım payı alınmaması kararını da anımsatan CHP’li İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti:

“SGK, afet bölgesinde ikameti bulunan GSS kapsamındaki kişilerden muayene, ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı alınmayacağını 8 Şubat’ta duyurmuştu. Bu karar, 5510 sayılı Kanun’un 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) ilgili maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz hükmüne dayanarak verildi. Fakat özel hastaneler yasal boşluktan yararlanarak depremzedelerden ilave ücret alıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır: depremzedelerimiz için gerekli yasal değişiklikler yapılarak özel sağlık kurum ve kuruluşları da ücretsiz sağlık hizmetlerine dâhil edilmelidir. Hangi vicdan, evini barkını kaybeden tek bir canıyla hayatta kalan bir depremzededen ilave ücret talep edebilir? Özel hastanelerin yasal boşluktan faydalanması kabul edilemez. Gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra özel sağlık kuruluşları bu konuda denetime tabii tutulmalıdır.”