İletişim emekçileri İstanbul'da buluşuyor

İletişim emekçileri, Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nın çağrısıyla İstanbul'da bir araya gelecek.

Buluşma, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Ruhi Su Salonu'nda gerçekleşecek.

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nın çağrısı şöyle:

"Günümüzde kural haline gelen güvencesiz ve esnek çalışma koşulları biz iletişim emekçilerini gün be gün yoksullaşmaya, işsizliğe ve geleceksizliğe sürüklüyor. Krizin artan şiddeti ile bir yandan geçimimizi sağlamaya çalışırken diğer yandan çalışma koşullarının yıpratıcılığıyla baş etmeye çalışıyoruz.

Bu düzen böyle ilerlemeyecek!

Bize kural halinde sunulan bu kuralsızlıkla birlikte mücadele edecek, dayanışarak büyüyeceğiz.

Gazeteciler, freelance içerik üreticileri, sosyal medya uzmanları, çağrı merkezi çalışanları, spikerler ve seslendirme sanatçıları, kurgu montaj işçileri; kısacası iletişim sektörünün içinde farklı iş kollarında çalışan tüm dostlarımızı büyük buluşmaya davet ediyoruz. Sorunlarımızı paylaşacak, harekete geçeceğiz.

23 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz buluşmaya sizleri de davet ediyoruz. Birlik ve dayanışmayla…"

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0554 472 15 55 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]