İletişim Başkanlığı'ndan 'AFAD acil durum iletişim numaraları' uyarısı

İletişim Başkanlığı, afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığı tespit edilmiştir. Afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığı tespit edilmiştir. Deprem anında yalnızca yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip edin. Panik yapmadan yalnızca 112'yi arayın" denildi.
Yanlış irtibat numaraları ise şöyle ifade edildi:
AFAD Mardin: 0482 212 3740
AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156
AFAD Hatay: 0326 112 0000
AFAD Maraş: 0344 221 4991
AFAD Antep: 0342 428 1118
AFAD Adıyaman: 0416 216 1231
AFAD Urfa: 0414 313 7290
AFAD Malatya: 0422 212 8432
AFAD Adana: 0322 227 2854