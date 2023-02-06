İletişim Başkanlığı'ndan 'AFAD acil durum iletişim numaraları' uyarısı

İletişim Başkanlığı, afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığının tespit edildiğini belirtti.

Haber Merkezi

İletişim Başkanlığı, afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığı tespit edilmiştir. Afet bölgesinde yer alan AFAD İl Müdürlüklerinin irtibat numaralarına ilişkin dezenformatif içeriklerin yayıldığı tespit edilmiştir. Deprem anında yalnızca yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip edin. Panik yapmadan yalnızca 112'yi arayın" denildi.

Yanlış irtibat numaraları ise şöyle ifade edildi:

AFAD Mardin: 0482 212 3740

AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

AFAD Hatay: 0326 112 0000

AFAD Maraş: 0344 221 4991

AFAD Antep: 0342 428 1118

AFAD Adıyaman: 0416 216 1231

AFAD Urfa: 0414 313 7290

AFAD Malatya: 0422 212 8432

AFAD Adana: 0322 227 2854

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