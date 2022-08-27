İletişim Başkanı Altun: Suriye'ye ne zaman harekat yapılacağına Türkiye karar verecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Norveç gazetesi Aftenposten'in sorularını yanıtladı. Suriye'de düzenlenmesi planlanan olası harekata ilişkin soru üzerine Altun, "Ne zaman harekat yapılacağına Türkiye karar verecektir” dedi.

“Türkiye'nin askeri harekatı Rus makamlarının rızası veya desteği olmaksızın başlayabilir mi?” sorusuna ilişkin ise Altun, "Türk-Rus ilişkilerinin çok köklü bir tarihe sahip bulunduğunu aynı zamanda son derece gerçekçi olduğunu" söyledi.

'Türkiye'nin atacağı hiçbir adım kimsenin iznine veya rızasına tabi değil'

Altun şu değerlendirmelerde bulundu:

“Suriye dosyasında da sahadaki krizin mahiyeti ve muhtemel çıkış yolu hakkında farklı yaklaşımlar olabilir. Ancak biz terörle mücadelenin bölgede barış ve istikrar isteyen tüm devletlerin ortak paydası olduğuna inanıyoruz

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık kendi çıkarlarını merkeze alan, gerekli gördüğünde ise kendi göbeğini kesen bir devlet hâline gelmiştir. Buna son yıllarda herkes şahit oldu. Elbette ilgili devletler arasında bazı fikir alışverişleri yapılır. Ancak günün sonunda Türkiye'nin atacağı hiçbir adım kimsenin iznine veya rızasına tabi değildir.”

'İsveç ve Finlandiya'nın verdiği sözlerin tutulduğuna ikna olursak üyelikleri onaylanır'

Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin resmen onaylanması için bir tarihin bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine Altun, "Madrid Zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtıra ile Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesine yönelik itirazını geri çektiğini ancak sürecin tamamlanmadığını" belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de verdiği sözleri tutması gerektiğini söyleyen Altun, “Eğer verilen sözlerin tutulduğuna ikna olursak üyelikleri onaylanır. Şu anda zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmıyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla somut bir tarihten bahsedemeyiz” ifadelerini kullandı. (İHA)