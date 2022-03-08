İlber Ortaylı’dan yeni bakana sert sözler: ‘Anlamayan birisi tayin ediliyor…’

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlayan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı zeytin arazilerinin maden şirketlerine tahsis edilecek olmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle zeytinlik arazilerinde, sonradan rehabilite edilmek koşuluyla maden sahaları açılmasına yönelik karar kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Programda, “Zeytin ağacı dediğin patates püresi değil. Rehabilite edemezsin zaman ister. Bundan bahsedenlerin oradaki topraktan haberleri var mı acaba?” diyen İlber Ortaylı da sert eleştirilerde bulundu.

Bu konuda hükümeti hedef alan İlber Ortaylı, Bekir Pakdemirli yerine Tarım ve Orman Bakanı yapılan Vahit Kirişci atamasını eleştirerek “Sen zeytinlikleri yok ediyorsun. Zeytinyağı kullanmayan, pek zeytinden anlamayan birisi de bakan tayin ediliyor” dedi.



