İlber Ortaylı: Yaşamak için ayda 100 bin lira yeterli

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter" dedi.

KAFA TV YouTube kanalında, "İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim" programında konuşan Ortaylı "Türkiye'de yaşamak için ne kadar kazanmalıyız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter. Ama aşağısında sıkıntı başlar. Aşağısı orta sınıfa girersin, üst orta sınıf değil, orta sınıfa girersin. Hayat hiç o kadar kolay değil."