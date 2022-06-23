İlber Ortaylı: Hilafet de gelmez saltanat da bunu herkes aklından çıkarsın

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladı.

"2023'te 'davamız' dedikleri davanın hilafeti, sultanlık rejimini geri getirmek olduğu" yönündeki iddialar hakkında konuşan Ortaylı, "Bundan sonra saltanat da gelmez, hilafet de gelmez, bunu herkes aklından çıkarsın" ifadelerini kullandı.

“Bazı konularda iyi bir birleşme, mesela seçim güvenliğini, seçim zamanı mali politikaların denetimini sağlarlarsa, ciddi bir teşkilatlanmayı başarırlarsa bence en mühim şey o” diyen Ortaylı, “Aklı başında bir Türk entelektüeli, reisicumhur çağırırsa hangi partiden olursa olsun gider, onun davetine uyar, sonuna kadar ona danışmanlık yapar. Hepimiz gider yardım ederiz, bu vazifedir lakin bilmiyorum gelen kişi yine hemşerilerini, kendi yandaşlarını filan kayırırsa memleketin artık buna tahammülü yok” diye konuştu.

'Seçilecek cumhurbaşkanı isterse ona danışmanlık yaparız'

Ortaylı, “Geçen dönemde de vazifeydi lakin sizin gibi danışmanlar yoktu…” hatırlatmasına “Hayır, geçen dönemde vazife değildi, o dönemde gitmezdim, çünkü ben partili değilim lakin şimdi farklı olacak, durum değişecek, çok önemli bu” diye yanıt verdi.

'Hilafet geri gelmez, çünkü hilafet Bohemia kristali gibidir, kırılır, gider'

Ortaylı, “Yakın Tarihin Gerçekleri kitabınızda “Cumhuriyetin Osmanlı'yı reddetmediği” de anlatılıyor. Oysa iktidar partisi hep Cumhuriyetçilerin Osmanlı'yı reddettiğini öne sürdü, hala Osmanlı'yı yaşatma isteğini de görüyoruz. 2023'te ‘davamız’ dedikleri davanın hilafeti, sultanlık rejimini geri getirmek olduğunu iddia edenler var. Bu mümkün mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“19'uncu yüzyılda Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz döneminde sultan hükümetin gerisinde kalmıştır, Abdülhamit Babıali'yi bastırmıştır. Abdülhamit'i sevmek başka bir şey, onun şartlarına sahip olmak başka bir şey, bu çok önemli, belirli vasıfları, nitelikleri var, herkes Abdülhamit olamaz. Abdülhamit kozmopolit bir imparatorluğun başında, onu tanıyor ve gereklerini yerine getiriyor. Diğer tarafta bazı noksanları var, donanma çok ihmal edilmiş, geriye hiçbir şey kalmamış. İkincisi sansür meselesi, o iyi bir şey değil. Sen sansürle asıl ayaklanan ve İmparatorluğa karşı kastı olan azınlıklara bir şey yapamıyorsun. Yayın organları dışarda, basılıyor geliyor. Cumhuriyet'te Osmanlı'yı reddetme durumu söz konusu değildir. Bugün Türkiye, askeri bakımdan birçok Avrupa ülkesinin önündedir.

Hilafet geri gelmez, çünkü hilafet Bohemia kristali gibidir, kırılır, gider. Kırıldığı yerden onu bir daha bitiştiremezsin, eski görünümü kaybolur. Porseleni bağlarsın, tınısı gider lakin kristali hiç bağlayamazsın. Hilafet kurumu zaten 20'nci yüzyılla birlikte işlevini yitirmiş bir kurum olduğu için kaldırılması Cumhuriyet'in iç ve dış politikasını önemli bir şekilde etkilemedi. Bundan sonra saltanat da gelmez, hilafet de gelmez, bunu herkes aklından çıkarsın.”