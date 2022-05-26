İLBANK'ın hibe desteğinin neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine gitti

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İLBANK’ın geçen yıl yerel yönetimlere 2 milyar 721 milyon lira destek verdiğini, bu kaynağın yüzde 94’ünün Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine aktarıldığını söyledi. 191 belediye projesine verilen yüzde 100 hibe desteğinin yüzde 99’unun da Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine gittiğini belirten Bulut, “Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten Millet İttifakı belediyelerine verilen destek sadece yüzde 1” dedi.
Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif’in görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Bulut siyasi iktidarın 2019 yerel seçimlerinden sonra yönetmeliklerle ve torba yasalarla belediyelerin yetkilerini elinden almak için çalıştığını öne sürdü. ANKA'nın haberine göre Bulut, şunları söyledi: