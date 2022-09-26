İlahiyatçı yazar, Mahsa Amini için saçlarını kesti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'Ahlak Polisi' tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar kapsamında bazı kadınlar saçlarını kestikleri ve başörtülerini yaktıkları videoları sosyal medyada paylaşmış ve Amini'nin ölümüne tepki göstermişti.

İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz da sosyal medya hesabından saçını kestiği videoyu paylaşarak bu eyleme destek verdi.

Amini İran'da 'Ahlak Polisi' tarafından ülkenin "başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için" tutuklandıktan 3 gün sonra Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti.

Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri günlerdir devam ediyor. Öte yandan bazı kadın protestocular saçlarını kestikleri ve başörtülerini yaktıkları videoları sosyal medyada paylaştı.