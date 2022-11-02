İlaçlanan evde zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi

Konya'da ilaçlanan evde zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Haber Merkezi

Konya'nın Meram ilçesinde, evde yapılan ilaçlamadan zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, anne ile kızının tedavisi sürüyor.

Gödene Mahallesi Hanedean Caddesi'nde iki gün önce haşerelere karşı ilaçlama yapılan evlerinde Fatma (37) ile çocukları Havva (12) ve Derya Hodoğlugil (8), rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen anne ile kızlarının, evdeki ilaca maruz kalarak zehirlendikleri tespit edildi.

Tedavi altına alınan çocuklardan Derya Hodoğlugil müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ile diğer kızının tedavisinin sürdüğü belirtildi. (AA)

Haber

Urfalı tarım işçisi: Bazı çocuklar var, 15 yaşında daha birinci sınıfı göremedi