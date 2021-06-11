İl Sağlık Müdürü: 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte süren aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, tüm kenti aşılamak için alt yapı ve gerekli kapasiteye sahip olduklarını belirtirken, İstanbul'da salgının başından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranı olduğunu söyledi.

İstanbul’daki Covid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu şöyle konuştu:

"İstanbul’da şu anda Covid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda. Salgının başladığından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranını yakalamış durumdayız. İyi bir aşamaya gelmiş durumdayız İstanbul’da. Benim öngörüm yazı rahat geçireceğiz gibi gözüküyor. Geçmişte yaşadığımız yüksek pozitiflik oranlarımızı ve vaka sayılarımızı, yatan hasta sayılarımızı görmeyeceğiz. Şu anda salgın tamamen kontrol altında. Beklentimiz aşı oranlarımızı yükseltebildiğimiz kadar yükseltebilmek ki esasında şu anda toplumda aşıya çok büyük rağbet etmekte. Özellikle 55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşıları yüzde 80’in üzerine çıkmış durumda"

'Maskelerin serbest bırakılabileceğini düşünüyorum'

Maske zorunluluğunun kalkabileceğine ilişkin yorumları değerlendiren Memişoğlu "Açık havada belirli mesafe korunarak özellikle bu kadar düşük oranlarımızın olduğu ve aşılamanın da Haziran ayında belli bir orana çıktıktan sonra serbest bırakılacağına inanıyorum" dedi.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Covid’i gündemden çıkartmamız lazım. İstanbul’da şu anda günlük kapasitemiz 200 bin civarında, normal şartlarda 400 bine kadar açabiliriz. Zorlanırsak bunu daha da arttırabiliriz. Biz Haziran ayında en azından İstanbul’da çok büyük oranda aşılamayı en azından ilk dozunu yapmış oluruz diye düşünüyorum. Tabii bu oran ne kadar olur, insanların talebine de bağlı, aşı konusundaki Bakanlığımızın planlamasına bağlı ama biz 1,5 ay içinde İstanbul’un hepsini aşılarız diye düşünüyorum, tabii 12 yaş üzerinden bahsediyoruz.

2,5 milyonun üzerine çıktık şu anda aşısı tamamen iki dozu da bitmiş insandan bahsediyorum. İnsanlar aşı randevusu alamıyorum diyemeyecek bundan sonra. Hastalıkla ilgili vaka sayılarımız şu anda minimize olmuş durumda. Yatan hastalarla ilgili de salgının en yüksek noktasının yaklaşık yirmide otuzda birine neredeyse inmiş olan bir salgını yönetmeye çalışıyoruz."