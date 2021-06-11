İl Sağlık Müdürü: 1,5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte süren aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Memişoğlu, tüm kenti aşılamak için alt yapı ve gerekli kapasiteye sahip olduklarını belirtirken, İstanbul'da salgının başından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranı olduğunu söyledi.
İstanbul’daki Covid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu şöyle konuştu:
"İstanbul’da şu anda Covid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda. Salgının başladığından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranını yakalamış durumdayız. İyi bir aşamaya gelmiş durumdayız İstanbul’da. Benim öngörüm yazı rahat geçireceğiz gibi gözüküyor. Geçmişte yaşadığımız yüksek pozitiflik oranlarımızı ve vaka sayılarımızı, yatan hasta sayılarımızı görmeyeceğiz. Şu anda salgın tamamen kontrol altında. Beklentimiz aşı oranlarımızı yükseltebildiğimiz kadar yükseltebilmek ki esasında şu anda toplumda aşıya çok büyük rağbet etmekte. Özellikle 55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşıları yüzde 80’in üzerine çıkmış durumda"
'Maskelerin serbest bırakılabileceğini düşünüyorum'
Maske zorunluluğunun kalkabileceğine ilişkin yorumları değerlendiren Memişoğlu "Açık havada belirli mesafe korunarak özellikle bu kadar düşük oranlarımızın olduğu ve aşılamanın da Haziran ayında belli bir orana çıktıktan sonra serbest bırakılacağına inanıyorum" dedi.
Memişoğlu, şunları kaydetti: