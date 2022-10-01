İl Jandarma Komutanı'ndan Amedspor maçı öncesi tepki çeken sözler

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Afyonspor-Amedspor maçı öncesi Afyonspor'un medyasına yaptığı konuşmada, “Mersin'de yaşadığımız terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: 5-0. Eze eze yenersiniz, buradan onları göndeririz” dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre Yılmaz Kırgez, Mersin saldırısının sorumlusu olarak adeta Amedspor'u hedef alırken, şöyle konuştu:

"Gönlümüz sizlerle, sizin işiniz futbol oynamak. Siz de onu çok iyi yapıyorsunuz. Geriye kalanı bize bırakın. Gerçekten Afyonumuz’un kazanmaya ihtiyacı var. Hele Hele Mersin’de yaşadığımız terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: 5-0. Eze eze yenersiniz, buradan onları göndeririz. Ama başkanımızın dediği gibi gaza gelmeye gerek yok. Siz futbolunuzu oynayın. Dediğim gibi diğer şeyler bize ait. Allah yardımcınız olsun.”

Kırgez'in maç öncesi açıklamaları

Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği’nin aldığı deplasman yasağı kararı nedeniyle Amedspor taraftarları karşılaşmaya alınmayacak.

Amedspor geçen hafta oynanan Bursaspor maçından sonra Bursaspor Genel Kurul üyesi önümüzdeki aylarda oynanacak olan deplasman maçı için “Amedspor’u stadyuma getirmek için beyaz Toroslarla konvoy yapalım” demişti.