İl il, mahkeme mahkeme geziyor: Dolandırıcının haberine üç ayrı erişim engeli

Forex yatırımı adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kripto para şirketi Tomya'nın sahibi Yavuz Usta 6 ay önce tutuklandı.

Usta, güven kazanmak için sürekli reklam yaptırıyor ve bu reklamlarda ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş yer alıyordu. 11 kişinin tutuklandığı bu vurgun çok sayıda ajans ve haber sitesince anlatıldı.

Ardından cezaevindeki Yavuz Usta, avukatı aracılığıyla hakkındaki haberleri yargıya taşımaya ve erişim engelli kararı aldırmaya başladı.

İl il, mahkeme mahkeme geziyor

soL’da yayımlanan “Acun Ilıcalı’nın takımının sponsoru kripto para borsası Tomya’nın sahibi tutuklandı” başlıklı haber ilk olarak Samandağ Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellendi.

Talep edenin belirtilmediği karara yapılan itiraz sonucu erişim engeli kaldırıldı.

Hakimlik, söz konusu kararın nedenini ise erişim engeli getirilen internet sitelerinin ve erişim engeli kararı talebinde bulunan kişinin Samandağ ilçesiyle ilişiklerinin bulunmaması olarak açıkladı.

İl il gezen Usta'nın avukatı bu defa aynı haber için 3 farklı mahkemeye başvurdu. Anamur, Doğanşehir ve Sapanca Sulh Ceza Hakimlikleri 200'e yakın haber için ayrı ayrı erişim engeli kararı verdi. Böylece engelleme kararına hakimliğin yetki alanına bulunmadığı gerekçesiyle bir kez daha itiraz etmek isteyenlerin 3 mahkemeye ayrı ayrı başvurması gerekecek.

Öte yandan haber hakkındaki yargı sürecini anlatan bir başka haberde bu üçlü erişim engeliyle birlikte sansürlendi.

Artık rutin haline geldi

Türkiye’deki tüm basın kurumları, artık rutin hale gelen “ESB mailleri” gerçeğine aşina. ESB, Erişim Sağlayıcıları Birliği. Bu kurum, mahkemelerin verdiği erişim engelleme kararlarını ilgili yayın kuruluşlarına iletiyor ve içeriğin dört saat içerisinde kaldırılmasını söylüyor.

Erişim engelleri o kadar saçma bir hal aldı ki, soL, yakın zamanda tamamen bu konuya odaklanan bir Youtube programı yayınlamaya başladı: soL'a Sansür.