İktisatçı Prof. Dr. Gülten Kazgan hayatını kaybetti

Türkiye'de iktisat biliminin gelişmesine öncülük eden isimlerden Prof. Dr. Gülten Kazgan, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin duayen akademisyenlerinden, değerli bilim insanı, sevgili hocamız Prof. Dr. Gülten Kazgan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Gülten Kazgan kimdir?

Prof. Dr. Gülten Kazgan, 5 Haziran 1927 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Amerikan Kız Koleji’ndeki eğitiminin ardından 1946 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi.

Burada Fritz Neumark, Gerhard Kessler ve Alfred Isaac gibi Nazi rejiminden kaçarak Türkiye'ye gelen efsanevi Alman profesörlerden ders aldı.

Kazgan 1950'de üniversiteden mezun olduktan sonra iki yıl Sınai Kalkınma Bankası'nda çalıştı.

"Tarımsal Gelirin İstikrarsızlığının Uzun Dönem Eğilimleri" başlıklı teziyle doktorasını aldı. 1957-1959 yılları arasında Chicago Üniversitesinde T.W. Schultz ile çalıştı. 1961’de doçent, 1994’te profesör ünvanını aldı.

İstanbul Üniversitesindeki akademik çalışmalarının yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğünü yürüttü.

Türkiye ekonomisi ve tarım ekonomisi üzerine çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Kazgan'a, 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Emeritus Profesör ünvanı verildi.