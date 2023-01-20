İktisat profesörü Fikret Şenses yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören ODTÜ İktisat Bölümü emekli Öğretim Üyesi Fikret Şenses bugün yaşamını yitirdi.

Bağımsız Sosyal Bilimciler İktisat Grubu'nun kurucu üyelerinden olan Şenses, sanayileşme, işgücü piyasaları, yoksulluk ve iktisat eğitimi gibi konularda yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

ODTÜ İktisat Bölümü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Acı kaybımız... Bölümümüzde Bölüm Başkanlığı yapmış olan çok değerli bilim insanı, değerli hocamız, hepimizin ilham kaynağı Prof. Dr. Fikret Şenses'in 20 Ocak 2023 tarihinde (bugün) vefatını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

Fikret Şenses kimdir?

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İngiltere'de sırasıyla Warwick, Lancaster ve Londra Üniversitesi'nde (London School of Economics) yaptı. 1987-88 ders yılında Harvard Üniversitesi'nde, Eylül 1989'da İngiltere'de Institute of Development Studies'de ve Temmuz-Ekim 1990 döneminde Tokyo'da Institute of Developing Economies'de misafir araştırmacı olarak bulundu.

1980’de ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi olan Fikret Şenses 1985 yılında Doçent, 1991 yılında Profesör oldu; 1983-87 yılları arasında ODTÜ Gelişme dergisi editörlüğü görevini de üstlendi. Gelişme Ekonomisi, Sanayileşme, İstikrar Politikaları, İşgücü Piyasaları ve İktisat Eğitimi konularında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yayınları bulunuyor.