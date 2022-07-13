İktidarın seçim oyunu şimdiden başladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "CHP ve İYİ Parti’nin itirazı var" başlıklı bir yazı kaleme alırken, kura çekilerek yapılan seçim kurulu üyesi atamalarına dikkat çekti.

Pehlivan, "Önce, seçim kurullarında görev alınması istenmeyen hâkimler HSK tarafından sürüldü. Sonra, kalan hâkimler arasından kura çekilerek yüzlerce seçim kurulu üyesi belirlendi. Ama işte o kura torbasına kimlerin isminin konulduğunu CHP öğrenmek istedi. Örneğin, Adalet Komisyonu’na dilekçe verdi. Ancak bir yanıt dahi alamadı" dedi.

Bakırköy’de yapılan seçim kurulu kurasının resmi tutanağında CHP ve İYİP'in itiraz notuna yazısında yer veren Pehlivan, "Biliyorum ki benzer itirazlar başka yerlerde de yapıldı. Kuradan çıkan hâkimler seçim günü kritik bir görev üstlenecek. Yılmadan fikri takip yapacağız" ifadesini kullandı.

Yazıda yer verilen muhalefet şerhi ise şöyle:

“Ad çekme işleminde kullanılan listede yer alan isimlerin, 298 sayılı yasanın 15. ve 18. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyıp / taşımadığı, tarafımızca bilinmemektedir. Bu haliyle, yapılan ad çekme işleminin yasaya uygun yapılıp / yapılmadığının da tarafımızca denetlenmesi mümkün değildir. Listenin tarafımıza verilmemesi nedeniyle, yapılan ad çekme işleminin yasaya uygun yapılıp / yapılmadığını denetleme imkânımız ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenlerle; ad çekme işlemine esas listelerin tarafımıza verilmemesi işlemine, ad çekme işleminde kullanılan listeye, ad çekme işleminden önceki tüm işlemlere ve disiplin cezası almış hâkimlerin listede olmaması gerektiğinden şayet kuraya katılmış olanlar arasında disiplin cezası almış hâkim var ise bu hususa ayrıca ve açıkça itiraz ediyoruz.”