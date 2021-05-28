İktidarın seçim ayarlamaları: Barajı düşürme iddiası

AKP’nin Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonda hazırlanan ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan Siyasi Partiler Yasası (SPY) ile seçim yasaları çalışmasında üstü kapalı “ittifaklara yönelik sınırlama öngörülüyor.”

Cumhuriyet'ten Selde Güneysu'nun haberine göre, daha önce seçim barajının yüzde 7 olması konusunda uzlaşan AKP ve MHP’de, “barajın yüzde 7 ya da yüzde 5’e düşürülmesi durumunda, milletvekilliği seçimlerinde siyasi partiler arası ittifaklara gerek duymayabileceği” belirtiliyor.

Millet İttifakı bileşenleri içinde yer alan Saadet Partisi (SP), DP gibi partilerin de seçim döneminde hedefini “yüzde 7’de tutup parlamentoya tek başına girmek isteyebileceği, hatta bu düzenlemenin yüzde 10 barajını aşabileceğine inanan İYİ Parti’nin de elini rahatlatabileceği” savunuluyor.

Bu öneri kulislerde, “AKP, ittifaklara sınırlama getirmek istiyor” şeklinde değerlendirilirken, söz konusu düzenlemeye “MHP’nin de sıcak bakabileceği” ifade ediliyor.

Ancak AKP’de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise “farklı değerlendirilmesi gerektiği” ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “yüzde 50+1 koşulu nedeniyle ittifaka gitme yolunun kapanmadığı” belirtiliyor.

AKP ve MHP’nin özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın devam edeceğinin altı çiziliyor. Millet İttifakı açısından da ittifak içinde yer alan partilerin Erdoğan’ın adaylığı karşısında ortak bir aday çıkarmak için yeniden ittifakta bir araya gelebileceğine dikkat çekiliyor.

Vekil transferi

AKP’nin hazırladığı çalışmada da “milletvekillerinin bir diğer partiye katılmasına yönelik bir sınırlama yer alıyor. Buna göre, “bir milletvekili seçimlerden hemen sonra partisinden istifa edemeyecek.” Söz konusu milletvekilleri başka bir partiye de katılamayacak ve parlamento faaliyetlerini “bağımsız milletvekili” olarak sürdürecek.

2018’deki milletvekilliği seçiminde CHP’den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti’ye katılınca, TBMM’de grup kuran İYİ Parti seçime direkt girmiş, bu da AKP ve MHP’yi rahatsız etmişti.