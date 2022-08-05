'İktidarın önemli isimleri son dönemde Abdullah Gül'le görüşüyor'

ABC gazetesi yazarı Ömer Şahin, Abdullah Gül'e son dönemde iktidar kanadından ziyaretler yapıldığını dile getirdi.

"Asıl önemli olan uzun bir aradan sonra Karar Gazetesi’ne verdiği röportaj ötesinde Abdullah Gül odaklı kimi gelişmeler" diyen Şahin, "Meslek büyüğümüz Fehmi Koru’nun AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olabileceği tezini savunup tekrar etmeyeceğim ama son zamanlarda Gül’e iktidar cenahından oldukça önemli isimlerin gittiğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Etrafı da son zamanlarda boşalmıştı. Gül’ün etrafında “müdavim” kimi isimler vardı. AK Parti eski milletvekilleri Faruk Bayrak, Tevhit Karakaya, Mustafa Baş gibi. Cuma Namazlarına beraber gidip sıkça görüştüğü, görüntü verdiği isimlerdi.

Bu ve diğer bazı “müdavim”lerin bir bölümünün de artık gelmez olduğu konuşuluyordu.

Siyasetin yaz tatiline girdiği Temmuz ayında ise farklı bir hava esmeye başladı.

Bir nevi ziyaretçi akınına uğradı Abdullah Gül’ün çalışma ofisi. Gelenlerin çoğunun AK Parti’li ya da bir dönem AK Parti’de görev yapmış isimler olduğunu söyleyeyim.

Mesela TBMM eski Başkanı Bülent Arınç bu isimlerden birisi. Arınç bir İstanbul ziyaretinde Gül’e uğradı ve iki dost olarak eski günleri yad ettiler.

AK Parti’de bakanlık, parti yöneticiliği, milletvekilliği yapmış isimlerin yanı sıra halen aktif görevde olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bilinen kimi isimlerin de Gül ile görüştüğü söyleniyor.

Ziyarete gidenler arasında AK Parti’nin tabanı olarak görülen kimi sivil toplum kuruluşu yöneticilerini de unutmamak gerek.

Şüphesiz her görüşenin gündemi aynı değil ama randevu alanların çoğu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini konuşmak için gidiyor.

Ve hiç olmadığı kadar kaygıların paylaşıldığı anlatılıyor bu ziyaretlerde; AK Parti’nin bu seçimi kaybedebileceği, kaybederse ‘kazanımların gideceği’ ve mutlaka bir şeyler yapılması gerektiği hatta Abdullah Gül’ün elini taşın altına koyması gerektiği….

Belki içlerinde Gül’ün adaylığını Erdoğan’a tercih edenler olabilir ama yine oraya gidenlerin çoğunluğunun eskiden olduğu gibi Erdoğan ile Gül’ü aynı kare içinde görme çabasında oldukları anlatılıyor."